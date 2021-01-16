اللجنة العليا لمتابعة المخابز: #ليبيا ستواجه خلال أيام أزمة حقيقية في توافر الدق

اللجنة العليا لمتابعة المخابز: #ليبيا ستواجه خلال أيام أزمة حقيقية في توافر الدقيق. #المرصد
اللجنة العليا لمتابعة المخابز: #ليبيا ستواجه خلال أيام أزمة حقيقية في توافر الدقيق. #المرصد
كانك تبي تعرف كيف ليبيا ماشيه القدام من خلال أجراءات السلاحف المصرفية … ومنظوماتهم الهندية … وعباقرة مصرف ليبيا المركزي الفاسد بقيادة حمار الاقتصاد كاذبهم الكبير … ومقاصات السرقة والنهب … وطرقهم الاستراتيجية في تنزيل مرتبات الناس … باش يوصل فيك مرتبك تبي 3 شهور … يقولولك ليبيا صاير منها هههههههههههها … هكي تعرف بإن ليبيا مزوي عليه الفيل … ومش أي فيل … فيل جاءكم في القطرون ليقول لكم أنا مزوي على ليبيا .
زي للي فوق زي للي تحت … يقول المثل ” زي الحمار زي زبلة ” … ودولة العباقرة وتلول … دولة مصائد العقارب والأفاعي … ودولة يحكم فيها يهود السلفية السعودية وقولك ليبيا صاير منها … هههههههههههههههههههههههههها بشائر … بشائر … بشائر … وخليكم مع بومطاري وليبيا تراري بشائر ياليبيا … بشائر … تحيا دولة الحقراء .
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