بعد سنوات من العطش.. المياه تتدفق إلى جادو انتظر أهالي جادو 4 أعوام ليعيشوا لحظ

بعد سنوات من العطش.. المياه تتدفق إلى جادو

انتظر أهالي جادو 4 أعوام ليعيشوا لحظة وصول المياه إلى المدينة، وقد تحولت إلى احتفالية جمعت الأعيان والأهالي.

وجاء وصول المياه إلى المدينة بعد عمل دؤوب من قبل شباب العمل التطوعي والذي قام على مشروع جلب المياه من آبار المتلوي التي تبعد ما يقارب 50 كيلومترا عن المدينة، عبر تضاريس وعرة وفي ظروف قاسية وبإمكانات بسيطة.

وفي ظل غياب الدعم لهذا المشروع، تكون جادو أولى مدن الجبل التي تصلها المياه من آبار المتلوي.

وكرّم شباب العمل التطوعي بهذه المناسبة، الراحل أحمد قدوار، أحد المتطوعين الذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح المشروع والذي وافاه الأجل قبل انتهاء المشروع.