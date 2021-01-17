بعيو يحذر من ‘ثورة جياع’ ويقول إن دعم الدقيق ضرورة وليس ترفا

حذّر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق محمد عمر بعيو، من ما وصفه بثورة الجياع، بعد أزمة ارتفاع سعر رغيف الخبز في العاصمة طرابلس، وما تلاه من تداعيات أدت إلى إغلاق المخابز في العاصمة طرابلس.

وقال بعيو في تدوينه على حسابه على فيسبوك، إن تفعيل صندوق موازنة الأسعار مع تغيير إدارته خيارٌ لابد منه كي لا تقع ثورة الجياع، فدعم الدقيق ليس ترفاً بل ضرورة، والخبز ليس سلعةً سياسية، بل هو حاجةٌ أساسية أيها الساسة.

وأعلنت النقابة العامة للمخابز والخبازين بطرابلس غلق المخابز ابتداء من اليوم السبت، على خلفية ارتفاع أسعار مكونات الخبز والمواد الداخلة في صناعته.

وارتفعت أسعار الخبز في طرابلس ووصل سعر الرغيف إلى 350 درهما بعد أن كان بـ 250 درهما قبل قرار تغيير سعر صرف الدينار الليبي مؤخرا أمام العملات الأخرى، ما اضطر الحرس البلدي للتدخل وإغلاق المخابز التي رفعت الأسعار.

ويعزو أصحاب المخابز رفع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الدقيق، الذي وصل إلى دينارين للكيلوجرام، وكذلك الزيت والمكونات الأخرى التي تدخل في صناعة الخبز