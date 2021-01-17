بلدية الزاوية تبدأ عملية إغلاق تام وايقاف الدراسة داخل نطاق البلدية لمدة 10 أ

بلدية الزاوية تبدأ عملية إغلاق تام وايقاف الدراسة داخل نطاق البلدية لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم الأحد بسبب تفشي وباء كورونا.
وأصدر عميد البلدية رئيس لجنة مكافحة جائحة كورونا بالبلدية قرارا يقضي بإقفال الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية، ومنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، مستثنيا من ذلك المحلات التجارية الصغيرة والصيدليات والعيادات الخاصة.
كما نص القرار على حظر التجول داخل نطاق البلدية من الساعة الرابعة مساء وحتى السابعة صباحا، باستثناء أصحاب الأعمال ذات الطبيعة الأمنية والصحية والصيدليات وأعمال الكهرباء والنظافة والاتصالات وحركة الشحن.
بلدية الزاوية تبدأ عملية إغلاق تام وايقاف الدراسة داخل نطاق البلدية لمدة 10 أ
بلدية الزاوية تبدأ عملية إغلاق تام وايقاف الدراسة داخل نطاق البلدية لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم الأحد بسبب تفشي وباء كورونا.
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