بلدية الزاوية تبدأ عملية إغلاق تام وايقاف الدراسة داخل نطاق البلدية لمدة 10 أ

بلدية الزاوية تبدأ عملية إغلاق تام وايقاف الدراسة داخل نطاق البلدية لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم الأحد بسبب تفشي وباء كورونا.

وأصدر عميد البلدية رئيس لجنة مكافحة جائحة كورونا بالبلدية قرارا يقضي بإقفال الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية، ومنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، مستثنيا من ذلك المحلات التجارية الصغيرة والصيدليات والعيادات الخاصة.

كما نص القرار على حظر التجول داخل نطاق البلدية من الساعة الرابعة مساء وحتى السابعة صباحا، باستثناء أصحاب الأعمال ذات الطبيعة الأمنية والصحية والصيدليات وأعمال الكهرباء والنظافة والاتصالات وحركة الشحن.