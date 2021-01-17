في تدوينة عبر فيسبوك.. الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي: قلت لكثيرين أن تعديل سعر الصرف يجب أن لا يكون الهدف، بل أحد الوسائل المتزامنة معا لضمان تحقيق الاستقرار والعدالة والحفاظ على الفئات الضعيفة بالمجتمع وتمكينهم من مجابهة ارتفاع الأسعار خصوصا بالسلع الأساسية، اخبروني أن باقي الإجراءات تلحق فيما بعد، ولكنها لم ترى النور بسبب الحاجة لحكومة موحدة. و ان تأخرت أكثر فسنكون أمام معضلة حقيقية، كما أن الواقع كشف لنا عدم عدالة السعر الذي حدده المصرف المركزي والذي سيكون عليه إعادة النظر وتخفيضه للحدود المقبولة مرة أخرى قريبا.