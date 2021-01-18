جماعة الإخوان: تعيين مبعوث أممي جديد قد ينسف مسار التسوية برمته ويعود بنا إلى نق

جماعة الإخوان: تعيين مبعوث أممي جديد قد ينسف مسار التسوية برمته ويعود بنا إلى نقطة الصفر. #ليبيا #المرصد
جماعة الإخوان: تعيين مبعوث أممي جديد قد ينسف مسار التسوية برمته ويعود بنا إلى نقطة الصفر. #ليبيا #المرصد
اذا المبعوث الجديد سينسف بالدليل القاطع وجود الأخوان من علي الساحه وسيمنع سيطرتهم علي مفاصل الدوله الليبيه علي الليبيين قاطبه الترحيب بهذا الرجل أيما ترحيب فالأخوان شر مستطر قد ابتليت به الأمه العربيه والاسلاميه وسنعرف من هم الأخوان ولو أننا رجعنا بعقارب الساعة إلى الوراء قليلاً، لوجدنا المؤسس حسن البنا قد شرب من مستنقع الماسونية الآسن أباً عن جداً إذ كان والده من الذين تتلمذوا على المدرسة الفكرية لجمال الدين الأفغاني؛ أحد أهم الزعماء الماسونيين في تاريخ الشرق الأوسط قاطبة، وهو مؤسس أحد أهم المحافل في تاريخ مصر ويأتي تاريخ الجماعة مؤكداً ومُعزِّزاً لتلك الإتهامات، غير عابئ بها، فقد ذكر الدكتور ثروت الخرباوي في مقابلة مع الصحافي محمد الباز في برنامج “90 دقيقة” في تموز (يوليو) 2019 بأن مؤسس الجماعة، حسن البنا، قد التقى بمُنظّر عبادة الشيطان الأهم، أليستر كاولي، عندما كان الأخير طالبا في تجهيزية دار العلوم بالقاهرة، وجرى اللقاء بينهما في دار الكتب. وقد نقل هذه الحادثة أيضاً عبد الرحمن السندي، رئيس الجهاز الخاص للإخوان في مذكراته. أما حسن الهضيبي، المرشد الثاني للجماعة، فقد كان ماسونياً معروفاً، بل وكان اختياره مُرشداً عاماً مفاجأة لبعض السذّج من الإخوان الذين لم يكونوا يدركون خفايا الأمور، وحقيقة التنظيم الذي انتموا إليه عن عاطفة دينية جياشة، ولكنها تفتقد الي التعقل والتدبر. وجدير بالإهتمام الإرتباط الوثيق لأهم مُنظّري حركة “الإخوان المسلمين”، سيد قطب، والذي نشر مقالة بعنوان “لماذا صرتُ ماسونيا” في صحيفة التاج المصري، لسان حال المحفل الماسوني المصري، بتاريخ 23 نيسان (إبريل) 1943.
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