اتفاق بين إيريني وفرونتكس على فرض حظر توريد السلاح إلى #ليبيا. #المرصد
اتفاق بين إيريني وفرونتكس على فرض حظر توريد السلاح إلى #ليبيا. #المرصد
متابع لشءون القوانين التي تخص الاعراف في دول الشمال الأفريقي:
العديد من المراقبين الدوليين أكدوا ان ما بسمى ” عملية ايرني وبرونتكس ” هي رد فعل غير منطقي وتدخل عسكري غير مبرر لبعض الدول الأوروبية في البحر المتوسط ‘ على حركة السفن بشكل عام ومحاولة فرض ضريبة على سفن تجارية عادية لدول من الشمال الأفريقي , وقرصنة للسفن العربية , والاخرى التي في طريقها المعتاد للصين والهند والدول اللاتينية – التي تربطهم علاقة وثيقة بدول الشمال الأفريقي –
– كذاك أكد المراقبين ان بعض السفن الصيد الأوروبية تقوم بالصيد البحري الغير قانوني حتى وصلت الى بعض الدول الاستوائية مثل ليبيريا في وسط غرب افريقيا وجنوب افريقيا وجزيرة مدغشقر – وبحر الصومال – وقامت احدى منظمات حماية البيءة بتواجد أطنان مكعبة من الوقود المحترق والزيوت والنفط الخام ‘ الذي يتم ضخه في سواحل مياه بعض الدول من الخزانات السفلية عند مغادرة السفن الأجنبية للموانئ بعد تعبئة الحاويات أو الشحن وهي في طريقها للعودة ويتم ذلك عمداُ….!!! ” والشباك المتقطعة تركت من بعض سفن الصيد والجرف ” الأوربية في بعض سواحل البحار المطلة على الدول الافريقية – حتى بعض دول الخليج العربي –
بسبب تدخل في مياه إقليمية لبعض الدول وعرقلة نظامهم الامني والاقتصادي بشكل متعمد . دون اي رد فعل من دول مجلس الامن او الدول الراعية لحماية البيءة من الثلوث البيولوجي والبيءي والصيد الغير قانوني والانحباس الحراري الذي ينتشر يوم بعد يوم وسبب في دمار الحقول البحرية في اعماق المياه واختفاء الأسماك والكاءنات البحرية في مواسم الثكاثر والهجرة –
والجميع من منظمات حماية البيءة لاحظوا الصوت القوي المرعب الغامض الذي صدر من البحر في سواحل المغرب وسواحل اليمن وسواحل ليبيا وبعض الدول الاخرى والذي سمع من مسافات تقدر بمءات الاميال ولم يجدوا له تفسير حتى الان …!!!!
والجميع من منظمات حماية البيءة لاحظوا الصوت القوي المرعب الغامض الذي صدر من البحر في سواحل سبب تدخل في مياه إقليمية لبعض الدول وعرقلة نظامهم الامني والاقتصادي بشكل متعمد . دون اي رد فعل من دول مجلس الامن او الدول الراعية لحماية البيءة من الثلوث البيولوجي والبيءي والصيد الغير قانوني والانحباس الحراري الذي ينتشر يوم بعد يوم وسبب في دمار الحقول البحرية في اعماق المياه واختفاء الأسماك والكاءنات البحرية في مواسم الثكاثر والهجرة –
والجميع من منظمات حماية البيءة لاحظوا الصوت القوي المرعب الغامض الذي صدر من البحر في سواحل المغرب وسواحل اليمن وسواحل ليبيا وبعض الدول الاخرى والذي سمع من مسافات تقدر بمءات الاميال ولم يجدوا له تفسير حتى الان …!!!!وسواحل اليمن وسواحل ليبيا وبعض الدول الاخرى والذي سمع من مسافات تقدر
بمءات الاميال ولم يجدوا له تفسير حتى الان …!!!!
youtube.com/watch?v=xU6SivdyLmw
youtube.com/watch?v=moNmJWk-Gvk
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