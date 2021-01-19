عاجل > المجلس الإستشاري : نرحب ونشيد باختيار ملتقى الحوار لآلية اختيار السلطة التنفيذية اما اختيار شاغلي المناصب السيادية سيتم في لقاء مع النواب بالمغرب وفقًا للصخيرات . #ليبيا #المرصد
عاجل > المجلس الإستشاري : نرحب ونشيد باختيار ملتقى الحوار لآلية اختيار السلطة التنفيذية اما اختيار شاغلي المناصب السيادية سيتم في لقاء مع النواب بالمغرب وفقًا للصخيرات . #ليبيا #المرصد
مجلس الأخوان الاستشاري في طرابلس واجعته بطنه هذين اليومين بعدما رأي بأم عينه بارقة رفض التوانسه لأخوان تونس فقد لاحت في أوفق تونس بوادر تملل وتذمر الشعب من الغنوشي وبرلمانه فهاهو الشعب التونسي بات يهتف نهاراً جهاراً بأعلي صوته في مظاهرات عارمه تطالب المسوخ النجس الغنوشي بتدريق زومته البشعه عن تونس وتخليص تونس من عمالة هذا الحزب لتركيا أردوغان فهل ستنتقل عدوي التظاهر الي طرابلس القريبه من تونس وهل سنسمع هاتفات ليبيه طرابلسيه نابعه من صميم شعب عاني علي مدي سنوات تطالب نهارا جهارا بطرد حزب اخوان الشيطان من ليبيا وتجبره علي ان يضم قشيشه ويرحل الي تركيا معقل زعامة حزب عبدت الشيطان ولكن الصعوبه الحقيقيه التي تمنع الطرابلسيين من الخروج كون طرابلس محميه تركيا وتحكم من الباب العالي في تركيا ومن غير المستبعد ان تحرك تركيا مرتزقتها السوريين و عملاءها الليبيين بقمع المتظاهرين التصدي لهم بالحديد والنار فهل سيتظاهر الليبين ضد شرور الاخوان في طرابلس
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