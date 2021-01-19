عاجل > المجلس الإستشاري : نرحب ونشيد باختيار ملتقى الحوار لآلية اختيار السلطة التنفيذية اما اختيار شاغلي المناصب السيادية سيتم في لقاء مع النواب بالمغرب وفقًا للصخيرات . #ليبيا #المرصد