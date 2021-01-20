الاتحاد الأوروبي يرحب بالتوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية. #ليبيا #المرصد
الاتحاد الأوروبي يرحب بالتوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية. #ليبيا #المرصد
الليبيين لا يهمهم موافقة اىًرفض الاتحاد الأوروبي في مواضيع الادارة التنفيذية ان صح التعبير فلا يوافق الليبيين على استخدام كلمة السلطة في الادارات التنفيذية المتعلقة بشءون ليبيا حيث كلها ستدار باْذن الله بإدارات ليبية وخبرات ليبية وطنية لانهم اعلم بشءون بلادهم واحتياجاتها وما تتطلبه هذه المرحلة الاي تحتاج للعمل الميداني اكثر من كل هذه الاجتماعات وبالنسبة لمواضيع النفط والطاقة فهذا يعود للادارة الحكومية وشروطها على الشركات الأجنبية الأوروبية حيث ان معظم الحقل النفطية ستكون متوقفة عن العمل وستكون تحت الصيانة الشهرية حتى تتم وضع الملفات التي لها اولوية في شءون الإصلاحات التنفيذية وحضر احتياجاتها داخل المناطق الليبية حسب تقارير الحصر والمراقبة من جهة الادارة التنفيذية الوطنية الليبية . انتهى
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