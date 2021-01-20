الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري:

-القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تحذر من أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة أوالأجواء الوطنية.

-تبين من خلال متابعة أعمال وحدات الرصد والانذار محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون تنسيق أو أذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المناط بها مهمة وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية عبر الخطوط المعروفة دولياً أو الطيران الاستثنائي والذي قد يكون طيران عسكري في مهام محددة أو عبور للأجواء الليبية.

-القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تحذر من أي محاولة لاختراق الأجواء الليبية والذي قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي العربي الليبي.