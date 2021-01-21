صوان في التسجيل المسرب : دعمنا فجر #ليبيا وتوجناها بالصخيرات و 700 مليون جلبتها شخصيًا من المركزي كدعم .. لازلنا ندعم الصخيرات ونشك في أي إنتخابات الآن . #المرصد
صوان في التسجيل المسرب : دعمنا فجر #ليبيا وتوجناها بالصخيرات و 700 مليون جلبتها شخصيًا من المركزي كدعم .. لازلنا ندعم الصخيرات ونشك في أي إنتخابات الآن . #المرصد
عندما رأت بريطانيا نهاية الأخوان قد قرابة في ليبيا بزحف الجيش الوطني الي خطوط جد قريبه من الاستيلاء علي طرابلس وفكها من يد الاخوان وارجاعها الي حضن الوطن كعاصمه لكل الليبيين اوعزت بريطانيا الي حاكم تركيا المدعو قرد وخان بضرورة التدخل في ليبيا لانقاذ زمرة الأخوان عملاء بريطانيا الاقدمين بعد ان أخذت له ضؤ الاخضر من ترامب وقالت له هو موافق وهاتفه وتأكد بنفسك فهاتفه يوم كذا وثاني يوم بدأ بارسال المرتزقه والسلاح الي غرب ليبيا للحيلوله دون سقوط الاخوان
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