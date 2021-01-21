صوان في التسجيل المسرب : دعمنا فجر #ليبيا وتوجناها بالصخيرات و 700 مليون جلبتها شخصيًا من المركزي كدعم .. لازلنا ندعم الصخيرات ونشك في أي إنتخابات الآن . #المرصد