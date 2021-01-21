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صوان في التسجيل المسرب : دعمنا فجر #ليبيا وتوجناها بالصخيرات و 700 مليون جلبتها

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صوان في التسجيل المسرب : دعمنا فجر #ليبيا وتوجناها بالصخيرات و 700 مليون جلبتها شخصيًا من المركزي كدعم .. لازلنا ندعم الصخيرات ونشك في أي إنتخابات الآن . #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • عندما رأت بريطانيا نهاية الأخوان قد قرابة في ليبيا بزحف الجيش الوطني الي خطوط جد قريبه من الاستيلاء علي طرابلس وفكها من يد الاخوان وارجاعها الي حضن الوطن كعاصمه لكل الليبيين اوعزت بريطانيا الي حاكم تركيا المدعو قرد وخان بضرورة التدخل في ليبيا لانقاذ زمرة الأخوان عملاء بريطانيا الاقدمين بعد ان أخذت له ضؤ الاخضر من ترامب وقالت له هو موافق وهاتفه وتأكد بنفسك فهاتفه يوم كذا وثاني يوم بدأ بارسال المرتزقه والسلاح الي غرب ليبيا للحيلوله دون سقوط الاخوان

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