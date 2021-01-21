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عاجل > الرئاسي : السراج يوقع قرار تعطيل الدراسة بالقطاع العام والخاص لكل المر

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > الرئاسي : السراج يوقع قرار تعطيل الدراسة بالقطاع العام والخاص لكل المراحل منذ السبت القادم وإغلاق قاعات المطاعم والمقاهي وأن يقتصر عملها على الطلبيات الخارجية دون استقبال زبائن وذلك لمكافحة تفشي فيروس #كورونا . #ليبيا #المرصد

Image may contain: ‎1 person, ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD.CO الرصد عاجل الرئاسي : تعطيل الدراسة في القطاع العام والخاص لكل المراحل منذ السبت القادم وإغلاق قاعات المطاعم والمقاهي وأن يقتصر عملها على الطلبيات الخارجية دون استقبال زبائن‎'‎‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • هذا كلام ما يصيرش منه اذا كانت بعض الدول فيها امراض بشكل كبير – هذا لا يعني ان تكون ليبيا مثل الدول الاخرى – لببيا تمر بظروف لا تنطبق على اي دولة اخرى
    القطاع العام يعمل ومن الضروري تسيير الدراسة والأعمال بشكل طبيعي – وكذلك الحركة الامنية لجميع البلديات الليبية
    “الذين كفروا وَصَدُّوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ” صدق الله العظيم

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  • شافوه البيان وهو مزور من مصراتة – وَيَا ويلكم من الي كاتبينه عالراجل …!!! كله كذب وتزوير من جماعة المريض الباش اغا .

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