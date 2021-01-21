عاجل > الرئاسي : السراج يوقع قرار تعطيل الدراسة بالقطاع العام والخاص لكل المر

عاجل > الرئاسي : السراج يوقع قرار تعطيل الدراسة بالقطاع العام والخاص لكل المراحل منذ السبت القادم وإغلاق قاعات المطاعم والمقاهي وأن يقتصر عملها على الطلبيات الخارجية دون استقبال زبائن وذلك لمكافحة تفشي فيروس #كورونا . #ليبيا #المرصد