عاجل > الرئاسي : السراج يوقع قرار تعطيل الدراسة بالقطاع العام والخاص لكل المر

عاجل > الرئاسي : السراج يوقع قرار تعطيل الدراسة بالقطاع العام والخاص لكل المراحل منذ السبت القادم وإغلاق قاعات المطاعم والمقاهي وأن يقتصر عملها على الطلبيات الخارجية دون استقبال زبائن وذلك لمكافحة تفشي فيروس #كورونا . #ليبيا #المرصد
عاجل > الرئاسي : السراج يوقع قرار تعطيل الدراسة بالقطاع العام والخاص لكل المراحل منذ السبت القادم وإغلاق قاعات المطاعم والمقاهي وأن يقتصر عملها على الطلبيات الخارجية دون استقبال زبائن وذلك لمكافحة تفشي فيروس #كورونا . #ليبيا #المرصد
هذا كلام ما يصيرش منه اذا كانت بعض الدول فيها امراض بشكل كبير – هذا لا يعني ان تكون ليبيا مثل الدول الاخرى – لببيا تمر بظروف لا تنطبق على اي دولة اخرى
القطاع العام يعمل ومن الضروري تسيير الدراسة والأعمال بشكل طبيعي – وكذلك الحركة الامنية لجميع البلديات الليبية
“الذين كفروا وَصَدُّوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ” صدق الله العظيم
شافوه البيان وهو مزور من مصراتة – وَيَا ويلكم من الي كاتبينه عالراجل …!!! كله كذب وتزوير من جماعة المريض الباش اغا .
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