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حويلي: حكومة الوفاق التي جاء بها إتفاق الصخيرات لم تحكم #طرابلس للأسف. #ليبيا #ا

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حويلي: حكومة الوفاق التي جاء بها إتفاق الصخيرات لم تحكم #طرابلس للأسف. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • كلامك يدل على سوء النية والجحود ـ الحمد لله الأدارة الرئاسية لحكومة الوفاق لم تسعى يوما للحكم وو أنما جائت في وقت عصيب لأصلاح ما أفسدته أيادي وقرارات المعارضة والاحزاب الانتهازية المتطرفة والعنصرية فالخارج ـ
    ماذا فعل الكيب أو زيدان أو عبد الجليل أو المقريف أو غيرهم من الزمرة الفاسدة للمنطقة الغربية ؟؟!! …………. لاشيء على الأطلاق فقط أججوا المشاكل وافرغوا سمموهم وسرقوا وهربوا ـ ودفنوا خيرة شباب ليبيا ويقبعون فالخارج هم وأبنائهم ـ
    -والحمد لله بوقوف وصمود إدارة الوفاق وفعل ما يمكن فعله لتحسين خدمات ادارة المنطقة واحترام القانون والدين والأعراف المتعارف عليها دولياً ـ ولايمكن تكرار نفس السيناريوهات المريضة على حساب المجتمع المدني أو استبدال الأصلح بالخبيث .
    – لأن ببساطة ليبيا لاتمثلها زمرات فاسدة يبيعون حتى أعراض أهل بلادهم لأجل المال والتباهي , حتى الشهداء والجرحى والأيتام تاجروا بقضاياهم لتكون لهم العزة والأثم ـ لكن العزة لله والرسول وابناء الوطن الحقيقين, والتاريخ لا يرحم السفهاء .

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