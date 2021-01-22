حويلي: حكومة الوفاق التي جاء بها إتفاق الصخيرات لم تحكم #طرابلس للأسف. #ليبيا #ا

حويلي: حكومة الوفاق التي جاء بها إتفاق الصخيرات لم تحكم #طرابلس للأسف. #ليبيا #المرصد
حويلي: حكومة الوفاق التي جاء بها إتفاق الصخيرات لم تحكم #طرابلس للأسف. #ليبيا #المرصد
كلامك يدل على سوء النية والجحود ـ الحمد لله الأدارة الرئاسية لحكومة الوفاق لم تسعى يوما للحكم وو أنما جائت في وقت عصيب لأصلاح ما أفسدته أيادي وقرارات المعارضة والاحزاب الانتهازية المتطرفة والعنصرية فالخارج ـ
ماذا فعل الكيب أو زيدان أو عبد الجليل أو المقريف أو غيرهم من الزمرة الفاسدة للمنطقة الغربية ؟؟!! …………. لاشيء على الأطلاق فقط أججوا المشاكل وافرغوا سمموهم وسرقوا وهربوا ـ ودفنوا خيرة شباب ليبيا ويقبعون فالخارج هم وأبنائهم ـ
-والحمد لله بوقوف وصمود إدارة الوفاق وفعل ما يمكن فعله لتحسين خدمات ادارة المنطقة واحترام القانون والدين والأعراف المتعارف عليها دولياً ـ ولايمكن تكرار نفس السيناريوهات المريضة على حساب المجتمع المدني أو استبدال الأصلح بالخبيث .
– لأن ببساطة ليبيا لاتمثلها زمرات فاسدة يبيعون حتى أعراض أهل بلادهم لأجل المال والتباهي , حتى الشهداء والجرحى والأيتام تاجروا بقضاياهم لتكون لهم العزة والأثم ـ لكن العزة لله والرسول وابناء الوطن الحقيقين, والتاريخ لا يرحم السفهاء .
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