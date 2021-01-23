التكبالي: السراج يحاول شرعنة المليشيات لمواجهة باشاغا أعرب عضو لجنة الدفاع والأ

التكبالي: السراج يحاول شرعنة المليشيات لمواجهة باشاغا

أعرب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، عن عدم تفاؤله بخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا في المهلة الزمنية المحددة التي أوشكت على الانتهاء، مضيفا أنهم سيتظاهرون بالخروج إلا أنهم لن يفعلوا ذلك.

وأكد التكبالي في تصريحات صحفية أن عملية تفكيك المليشيات ودمجهم ضمن المنظومة الأمنية أمر معقد لأنه يستدعي تغييرا في المشهد السياسي بليبيا حتى يمكن تحقيق ذلك.

وأوضح التكبالي أن هناك محاولات من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج لشرعنة المليشيات الذين سرقوا ونهبوا وتقليدهم مناصب حساسة في إطار حربه على غريمه ومنافسه وزير داخليته، فتحي باشاغا.