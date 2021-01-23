الرئيس الأمريكي بايدن يوقع أمرا رئاسيًا بعنوان "إنهاء الحظر التمييزي عل

الرئيس الأمريكي بايدن يوقع أمرا رئاسيًا بعنوان "إنهاء الحظر التمييزي على الدخول إلى الولايات المتحدة". وينهي هذا الإعلان قيود السفر المفروضة بموجب الأمريْن الرئاسييْن 9645 و 9983 على بعض المتقدمين من عدة دول بما في ذلك ليبيا.

والسفارة الامريكية لدى ليبيا تؤكد أن جميع بروتوكولات اختبار فيروس كورونا المستجد والحجر الصحي سارية المفعول للمتقدمين للحصول على التأشيرات وخدمات المواطنين الأمريكيين في سفارة الولايات المتحدة في تونس.