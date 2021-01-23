الرئيس الأمريكي بايدن يوقع أمرا رئاسيًا بعنوان "إنهاء الحظر التمييزي عل

الرئيس الأمريكي بايدن يوقع أمرا رئاسيًا بعنوان "إنهاء الحظر التمييزي على الدخول إلى الولايات المتحدة". وينهي هذا الإعلان قيود السفر المفروضة بموجب الأمريْن الرئاسييْن 9645 و 9983 على بعض المتقدمين من عدة دول بما في ذلك ليبيا.
والسفارة الامريكية لدى ليبيا تؤكد أن جميع بروتوكولات اختبار فيروس كورونا المستجد والحجر الصحي سارية المفعول للمتقدمين للحصول على التأشيرات وخدمات المواطنين الأمريكيين في سفارة الولايات المتحدة في تونس.
الرئيس الأمريكي بايدن يوقع أمرا رئاسيًا بعنوان "إنهاء الحظر التمييزي عل
الرئيس الأمريكي بايدن يوقع أمرا رئاسيًا بعنوان "إنهاء الحظر التمييزي على الدخول إلى الولايات المتحدة". وينهي هذا الإعلان قيود السفر المفروضة بموجب الأمريْن الرئاسييْن 9645 و 9983 على بعض المتقدمين من عدة دول بما في ذلك ليبيا.
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