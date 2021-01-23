في بيان وصفه بالعاجل، المجلس التسييري لبلدية صبراتة يحمل المجلس الرئاسي ما آلت

في بيان وصفه بالعاجل، المجلس التسييري لبلدية صبراتة يحمل المجلس الرئاسي ما آلت إليه المدينة من فوضى وانفلات أمني بعد سيطرة قوات الوفاق على المدينة، مستشهدا بخطف المواطنين
امحمد مفتاح ابوصبيع
ومصطفى مفتاح ابوصبيع
اللذين تم خطفهما من قبل عصابة مسلحة داهمت منزلهما وإلى الآن يواجهان مصير مجهول دون تدخل أي جهة رسمية لاطلاق سراحهما !!
في بيان وصفه بالعاجل، المجلس التسييري لبلدية صبراتة يحمل المجلس الرئاسي ما آلت
في بيان وصفه بالعاجل، المجلس التسييري لبلدية صبراتة يحمل المجلس الرئاسي ما آلت إليه المدينة من فوضى وانفلات أمني بعد سيطرة قوات الوفاق على المدينة، مستشهدا بخطف المواطنين
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