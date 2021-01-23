في بيان وصفه بالعاجل، المجلس التسييري لبلدية صبراتة يحمل المجلس الرئاسي ما آلت إليه المدينة من فوضى وانفلات أمني بعد سيطرة قوات الوفاق على المدينة، مستشهدا بخطف المواطنين

امحمد مفتاح ابوصبيع

ومصطفى مفتاح ابوصبيع

اللذين تم خطفهما من قبل عصابة مسلحة داهمت منزلهما وإلى الآن يواجهان مصير مجهول دون تدخل أي جهة رسمية لاطلاق سراحهما !!