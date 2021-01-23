السفارة الأمريكية: بإمكان الليبيين التقدم للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات الم

السفارة الأمريكية: بإمكان الليبيين التقدم للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، وقّع أمرا رئاسيًا بشأن إنها فرض قيود السفر الذي أقره الرئيس الأسبق دونالد ترامب.

وقالت السفارة، في تغريدة على تويتر، إن الرئيس بايدن أصدر يوم 20 يناير أمرا رئاسيًا بعنوان “إنهاء الحظر التمييزي على الدخول إلى الولايات المتحدة”.

وأوضحت، أن هذا الإعلان ينهي قيود السفر المفروضة بموجب الأمريْن الرئاسييْن 9645 و9983 على بعض المتقدمين من عدة دول بما في ذلك ليبيا.