نائب وزير الخارجية وممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخاي

نائب وزير الخارجية وممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، يبحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص المعين حديثًا إلى ليبيا، يان كوبيش، القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في لبيبا وحولها.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنه "خلال المحادثة (عبر الهاتف) تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في ليبيا وما حولها، وتم تأكيد أهمية مواصلة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع التسوية الليبية إلى الأمام. وإقامة عملية سياسية شاملة ومستدامة بمشاركة جميع القوى ذات النفوذ في البلاد".