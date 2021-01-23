نائب وزير الخارجية وممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخاي

نائب وزير الخارجية وممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، يبحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص المعين حديثًا إلى ليبيا، يان كوبيش، القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في لبيبا وحولها.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنه "خلال المحادثة (عبر الهاتف) تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في ليبيا وما حولها، وتم تأكيد أهمية مواصلة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع التسوية الليبية إلى الأمام. وإقامة عملية سياسية شاملة ومستدامة بمشاركة جميع القوى ذات النفوذ في البلاد".
نائب وزير الخارجية وممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخاي
نائب وزير الخارجية وممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، يبحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص المعين حديثًا إلى ليبيا، يان كوبيش، القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في لبيبا وحولها.
أضف تعليقـك