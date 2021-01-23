مصدر خاص، يؤكد إقدام مجموعات مسلحة تابعة للقوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق ب

مصدر خاص، يؤكد إقدام مجموعات مسلحة تابعة للقوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق بإقفال الطريق الساحلي شرقي مصراتة عند "بوابة الكراريم"، ونشر اكثر من 20 آلية مسلحة لمنع المرور باتجاه ابوقرين والدخول إلى مصراتة، احتجاجا على عدم حصولهم على مكافأتهم التي يتهمون أمر القوة جمال التريكي بتهريبها إلى تركيا.

المصدر يرجح أن يكون قيام عناصر القوة الثالثة بقفل الطريق شرقي مصراتة، جاء من أجل تعطيل فتح الطريق الساحلي ضمن اتفاقات لجنة (5+5)، الذي كان مقررا تنفيذه اليوم السبت.