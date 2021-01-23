مصدر خاص، يؤكد إقدام مجموعات مسلحة تابعة للقوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق ب

مصدر خاص، يؤكد إقدام مجموعات مسلحة تابعة للقوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق بإقفال الطريق الساحلي شرقي مصراتة عند "بوابة الكراريم"، ونشر اكثر من 20 آلية مسلحة لمنع المرور باتجاه ابوقرين والدخول إلى مصراتة، احتجاجا على عدم حصولهم على مكافأتهم التي يتهمون أمر القوة جمال التريكي بتهريبها إلى تركيا.
المصدر يرجح أن يكون قيام عناصر القوة الثالثة بقفل الطريق شرقي مصراتة، جاء من أجل تعطيل فتح الطريق الساحلي ضمن اتفاقات لجنة (5+5)، الذي كان مقررا تنفيذه اليوم السبت.
مصدر خاص، يؤكد إقدام مجموعات مسلحة تابعة للقوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق ب
مصدر خاص، يؤكد إقدام مجموعات مسلحة تابعة للقوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق بإقفال الطريق الساحلي شرقي مصراتة عند "بوابة الكراريم"، ونشر اكثر من 20 آلية مسلحة لمنع المرور باتجاه ابوقرين والدخول إلى مصراتة، احتجاجا على عدم حصولهم على مكافأتهم التي يتهمون أمر القوة جمال التريكي بتهريبها إلى تركيا.
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