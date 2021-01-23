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عاجل > بيان ختام #أبوزنيقة : إستقبال اوراق الترشح والسير الذاتية لشاغلي المنا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > بيان ختام #أبوزنيقة : إستقبال اوراق الترشح والسير الذاتية لشاغلي المناصب السيادية ( المركزي – الرقابة – المحاسبة -مكافحة الفساد – مفوضية الإنتخابات – النائب العام – رئيس المحكمة العليا ) منذ 26 يناير وحتى نهاية يوم 2 فبراير. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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