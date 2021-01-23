عاجل > بيان ختام #أبوزنيقة : إستقبال اوراق الترشح والسير الذاتية لشاغلي المنا

عاجل > بيان ختام #أبوزنيقة : إستقبال اوراق الترشح والسير الذاتية لشاغلي المناصب السيادية ( المركزي – الرقابة – المحاسبة -مكافحة الفساد – مفوضية الإنتخابات – النائب العام – رئيس المحكمة العليا ) منذ 26 يناير وحتى نهاية يوم 2 فبراير. #ليبيا #المرصد