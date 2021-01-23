شوايل: نستغرب ظهور مسألة الدستور الآن.. والليبيون انتخبو هيئة لإعداد دستور في 6 أشهر وليس 6 سنوات. #ليبيا #المرصد
شوايل: نستغرب ظهور مسألة الدستور الآن.. والليبيون انتخبو هيئة لإعداد دستور في 6 أشهر وليس 6 سنوات. #ليبيا #المرصد
شني شوايل — والمصطلحات التافهة والكلام التافه الي تقولوا فيه ..!!!
بعد حرق كناب الله قدام وجوهكم قي فرنسا وسب الرسول الكريم – عليه أفضل السلام –
مافيش حد عاقل وعنده عيون ودماغ يفكر بيه فهم والا حس ان في مؤامرة عالاسلام والمسلمين والمواطنين ومؤسسات الدول في دول الشمال الأفريقي ..؟!!
والا انتم مخدرينكم والا ساحرينكم نساوينكم والا كيف .. سبحان الله …!!
قلنا ان مشروع ملف الإصلاحات والامن والتعليم والصحة والدفاع العسكري والدفاع المدني والمكاتب الدوبلوماسية في ليبيا والخكومة الشرعية الوطنية وادارات الرقابة القضاءية والمحاسبة الاداريةً والادارات التنفيذية والاعلام الثقافي والمنهج التوجيهي التربوي .
حتكون بعون الله تعالى مستمد من كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم . واي مواضيع ثانية عبارة عن فسق وبعثرة كلام وتضييع وقت واستنزاف طاقات واموال فقط /
البرنامج التدريبي للطلاب الليبيين في محال الهندسة الميكانيكية والمدنية والانشاءية والنفطية ضروري تكوين معاهد للتدريب داخل البلديات بإشراف عناصر تدريبية وطنية – ويتم تقديم الطلبات داخل البادئات وتحديد موعد وساعات التدريب التعليمي .
بالنسبة العنصر النساءي الليبي –
توجد معاهد التمريض والتعليم والإشراف التربوي والاعلامي – تستطيع اي منهم تقديم طلبات للتدريب على حسب المنهج وبإشراف عناصر وطنية وتحديد موعد وساعات التدريب /
وهذا موضوع اهم من اي كلام ثاني فارغ وتعطيل للأعمال التي تنفع المجتمع وتعبئ المجتمع المدني بامكانيات يمكن ان تقوم بشيء مفيد سواء لأنفسهم او لمجتمعهم . وضروري عدم إهمال هذه المواضيع . اي كلام عّن تنمية واستثمار واستراتيجية ودستور وجهل وكلام ما يخشش الدماغ – مرفوض – والوقت مش في الصالح العام للعمل في اتجاه يمكن ان يأتي بنتيجة مستقبلية واضحة لمستقبل أفضل وعمل مثمر داخل الدولة الليبية .
:
شني شوايل — والمصطلحات التافهة والكلام التافه الي تقولوا فيه ..!!!
بعد حرق كناب الله قدام وجوهكم قي فرنسا وسب الرسول الكريم – عليه أفضل السلام –
مافيش حد عاقل وعنده عيون ودماغ يفكر بيه فهم والا حس ان في مؤامرة عالاسلام والمسلمين والمواطنين ومؤسسات الدول في دول الشمال الأفريقي ..؟!!
والا انتم مخدرينكم والا ساحرينكم نساوينكم والا كيف .. سبحان الله …!!
قلنا ان مشروع ملف الإصلاحات والامن والتعليم والصحة والدفاع العسكري والدفاع المدني والمكاتب الدوبلوماسية في ليبيا والحكومة الشرعية الوطنية وادارات الرقابة القضاءية والمحاسبة الاداريةً والادارات التنفيذية والاعلام الثقافي والمنهج التوجيهي التربوي .
حتكون بعون الله تعالى مستمد من كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم . واي مواضيع ثانية عبارة عن فسق وبعثرة كلام وتضييع وقت واستنزاف طاقات واموال فقط /
البرنامج التدريبي للطلاب الليبيين في محال الهندسة الميكانيكية والمدنية والانشاءية والنفطية ضروري تكوين معاهد للتدريب داخل البلديات بإشراف عناصر تدريبية وطنية – ويتم تقديم الطلبات داخل البادئات وتحديد موعد وساعا التدريب التعليمي .
بالنسبة العنصر النساءي الليبي –
توجد معاهد التمريض والتعليم والإشراف التربوي والاعلامي – تستطيع اي منهم تقديم طلبات للتدريب على حسب المنهج وبإشراف عناصر وطنية وتحديد موعد وساعات التدريب /
وهذا موضوع اهم من اي كلام ثاني فارغ وتعطيل للأعمال التي تنفع المجتمع وتعبئ المجتمع المدني بامكانيات يمكن ان تقوم بشيء مفيد سواء لأنفسهم او لمجتمعهم . وضروري عدم إهمال هذه المواضيع . اي كلام عّن تنمية واستثمار واستراتيجية ودستور وجهل وكلام ما يخشش الدماغ – مرفوض – والوقت مش في الصالح العام للعمل في اتجاه يمكن ان يأتي بنتيجة مستقبلية واضحة لمستقبل أفضل وعمل مثمر داخل الدولة الليبية .
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