شكشك: لقاح كورونا سيتوفر في أبريل المقبل.. وهناك فساد مستشرٍ بقطاع الصحة. #ليبيا #المرصد
شكشك: لقاح كورونا سيتوفر في أبريل المقبل.. وهناك فساد مستشرٍ بقطاع الصحة. #ليبيا #المرصد
الى ديوان المحاسبة // على من تكذب ؟؟؟مافعلتموه من 2011 الى الان هو الفساد بعينه لسبب بسيط ان الذين اعتلوا كراسي الحكم والسلطة غير مؤهلين ولا منتخين ولا مختارين بل سطوا على الدولة وخزائنها تحت مسميات قانونية وانت تعلم جيدا ذلك ..هل هناك دولة بالاساس حتى تكون هناك وزارة ..هذه الوزارة من سيحاسبها وهي تقتسم الميزانية وتعتبرها غنيمة وتبيع المعدات الطبية في المستشفيات العامة للخاصة وتعتبرها تجديد وهي تتلف الادوية وتزور العقود وايصالات القبض وتقول انها تقوم بواجبها ..ما يفترض بك وعليك هو رفض كل هذه المسميات وايقاف صرف الميزانيات والحجر على الوزراء ولايسمح لهم بمغادرة البلاد اما ما يحدث الان ومن قبلكم هو الايحاء بان هناك مسئولين ودولة والحقيقة هناك تقسيم مراكز نفوذ وتدمير وتخريب ممنهج .
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