بعد رفضها شحنتي عجول غير مطابقة.. الصحة الحيوانية: الحيوانات السليمة فقط التي سن

بعد رفضها شحنتي عجول غير مطابقة.. الصحة الحيوانية: الحيوانات السليمة فقط التي سنسمح لها بدخول البلاد. #ليبيا #المرصد
بعد رفضها شحنتي عجول غير مطابقة.. الصحة الحيوانية: الحيوانات السليمة فقط التي سنسمح لها بدخول البلاد. #ليبيا #المرصد
والله عليك صحة وجه :
انتم مزال تستوردوا من الخارج – وتبدلوا فالحيوانات الليبية بعجول وجواميس مصر …؟!!!
الفترة الماضية الشرطة التجولية والزراعية قاموا بالقبض على شاحنات تهريب المواشي الليبية من ليبيا الى السودان الى مصر الي قطر . ًتخيل ذلك ..!!! الان وزير الادارة الليبية الزراعية والمواشي ضروري يتم الاجتماع معاه واستدعائه فورا للتحقيق فيما يحصل داخل ادارة رءاسة الوزارة الليبية – ويتم تأمين المزارع الليبية والمشاريع الليبية حتى بواسطة طيران مروحي او سيارات مسلحة وإعادة اي مفقودات لمكانها فالمشروع – وملاحقة اي تهريب للمحافظة على الامن الغذاءي الليبي . وهذه أمانة في اعناقكم امام الله الذي يدرك الابصار ولا تدركه الابصار .
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