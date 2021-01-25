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بعد رفضها شحنتي عجول غير مطابقة.. الصحة الحيوانية: الحيوانات السليمة فقط التي سن

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بعد رفضها شحنتي عجول غير مطابقة.. الصحة الحيوانية: الحيوانات السليمة فقط التي سنسمح لها بدخول البلاد. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • والله عليك صحة وجه :
    انتم مزال تستوردوا من الخارج – وتبدلوا فالحيوانات الليبية بعجول وجواميس مصر …؟!!!
    الفترة الماضية الشرطة التجولية والزراعية قاموا بالقبض على شاحنات تهريب المواشي الليبية من ليبيا الى السودان الى مصر الي قطر . ًتخيل ذلك ..!!! الان وزير الادارة الليبية الزراعية والمواشي ضروري يتم الاجتماع معاه واستدعائه فورا للتحقيق فيما يحصل داخل ادارة رءاسة الوزارة الليبية – ويتم تأمين المزارع الليبية والمشاريع الليبية حتى بواسطة طيران مروحي او سيارات مسلحة وإعادة اي مفقودات لمكانها فالمشروع – وملاحقة اي تهريب للمحافظة على الامن الغذاءي الليبي . وهذه أمانة في اعناقكم امام الله الذي يدرك الابصار ولا تدركه الابصار .

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