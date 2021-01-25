المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها تتراوح ما بين (17-24) م وتسجل انخفاض أخر الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية.

-من المتوقع أن يؤثر منخفض جوي على مناطق الشمال يوم الغد مصحوب برياح شمالية غربية باردة نشطة السرعة على الساحل تتجاوز سرعتها (60) كم/ ساعة تسبب في اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج، مع تكاثر للسحب واحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل الغربي وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة وجيدة على بعض مناطق الساحل الشرقي خاصة مرتفعات الجبل الأخضر، ويصاحب هذا المنخفض انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على هذه المناطق ويكون الانخفاض ملحوظ يوم الأربعاء.