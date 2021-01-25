وسائل إعلام ليبية وإيطالية، تكشف عن زيارة غير معلنة يؤديها رئيس المجلس الرئاسي

وسائل إعلام ليبية وإيطالية، تكشف عن زيارة غير معلنة يؤديها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى إيطاليا.
#الحدث_الليبي
وسائل إعلام ليبية وإيطالية، تكشف عن زيارة غير معلنة يؤديها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى إيطاليا.
#الحدث_الليبي
أليست بنت الأمم المتحده وبديله عن زملاءها السابقين ومنهم ليّون الذي فرض علي الليبيين مجلسين مكونان من عملاء سلما ليبيا لتركيا بعمالتهم لتركيا قد أهانا سيادة الوطن وجعله مرتهن لتركيا فاذا تآخرت أستفاني في فرض رأيها علي البيادق الليبيين اللي للعماله مستعدين وعليها متزاحمين فأن تآخرها هذا راجع الي أنه قد شق عليها أختيار العميل المناسب والدفع به وأكيد هي تبرق لبلادها والي الأمم المتحده وتقول لهم حاجه تحير فكل واحد منهم هو مشروع عميل وانا أحترت ايهما القادر علي إيهام الليبيين به الوطني الذي سينتشل الوطن من هوة التشظي والتقسيم
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