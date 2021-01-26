عاجل > صحيفة ذا تايمز البريطانية : صنع الله سيدشن مكتب لمؤسسة النفط في #لندن سيمنح عقود لشركات بريطانية بملايين الجنيهات للإستشارات وإدارة الأصول. #ليبيا #المرصد
عاجل > صحيفة ذا تايمز البريطانية : صنع الله سيدشن مكتب لمؤسسة النفط في #لندن سيمنح عقود لشركات بريطانية بملايين الجنيهات للإستشارات وإدارة الأصول. #ليبيا #المرصد
المنطقة الشرقية الشءون الاجتماعية هناك ترفع قضايا لمكتب العسكري للشءون البلديات بسبب إصابة حوالي خمسة وعشرين شخص في منطقة واحدة بسرطان الثلوث النفطي والغازي – وعلى ذلك تحركت المجموعات المسلحة بالمرافقين لإقفال الحقول النفطية وايقاف الموانيء لغرض الصيانة – ورفع قضايا في مخلفات الشركات الأجنبية . التي أضرت بالتربة والبيءة الزراعية والحيوانية لسكان المنطقة الشرقية .
وصلت بلاغات عن تواجد مجموعات مندسة مسلحة تتعامل مع جواسيس إعلاميين من الجاليات العربية داخل بعض الفنادق والمنازل وهذه المجموعات تنتمي لما يعرف بجماعات الحشد الشعبي المتطرف ” وهي جماعات تخريبية تقوم بسرقة كوابل الكهرباء والكتابة على الحواءط للطرقات العامة وكذلك ضبط شاهد عيان ملم في طريقه لصلاة الفجر انه وجد سيارات فيها أشخاص ملثمين يقومون بإخراج القمامة من صناديق المخلفات ورميها فالطرقات وحول مبنى البلدية –
وهذه المجموعات تحاول تهريب النفط الليبي عبر الموانيء في شرق ليبيا – ومعهم موظفات يعملن في مكاتب السفر والسياحة والاستيراد والتصدير وضبط بعض بلاغات عن وجود مقاهي بها مكاتب التصوير يعملون على تزوير الرساءل الحكومية ورسائل الشركات الوطنية وجوازات السفر .خفية ودون اي تفتيش او رقابة من الامن في تلك المنطقة .
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