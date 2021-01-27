السفير الألماني يبحث مع الجويلي وأبوشحمة مسالة فتح الطريق الساحلي وانسحاب المقات

السفير الألماني يبحث مع الجويلي وأبوشحمة مسالة فتح الطريق الساحلي وانسحاب المقاتلين الأجانب. #ليبيا #المرصد
السفير الألماني يبحث مع الجويلي وأبوشحمة مسالة فتح الطريق الساحلي وانسحاب المقاتلين الأجانب. #ليبيا #المرصد
ناقش فتح الطريق مع تركيا فعصمة الحريم بيد سلطان القصر التركي ناقش فتح الطريق مع رجب قردو خان هو من يملك الحل والربط في الغرب الليبي المحتل فهذين الشخصين هما أضعف افراد في عصابة حكومة ليون المحميه من ايطاليا وتركيا فناقش ولي الأمر ولا تناقش القُصّر فهم ضعفاء أذلاء تحت مستعمرين اقوياء
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