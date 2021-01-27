سماع أصوات رماية بالاسلحة الثقيلة في عدة أنحاء من العاصمة طرابلس
سماع أصوات رماية بالاسلحة الثقيلة في عدة أنحاء من العاصمة طرابلس
اليوم السعوديه اعلنت أنها ارست خطه لتكون السعوديه ألمانيه ثانيه وأشتباكات مليشيات طرابلس اليوم ستجعل من ليبيا صومال رقم أثنين فلكل قدوته فيه من أقتدي بأهل البناء والاعمار وفيه من أقتدي بأهل الحروب والأخذ بالثأر يا خساره يا ليبيا الاشرار طغوا علي دور للأخيار
We pray & hope that the main target with the heavy machinery are all FAKE TRIPOLI DAMN GOVERNMENT members
أضف تعليقـك