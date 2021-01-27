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سماع أصوات رماية بالاسلحة الثقيلة في عدة أنحاء من العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

سماع أصوات رماية بالاسلحة الثقيلة في عدة أنحاء من العاصمة طرابلس

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • اليوم السعوديه اعلنت أنها ارست خطه لتكون السعوديه ألمانيه ثانيه وأشتباكات مليشيات طرابلس اليوم ستجعل من ليبيا صومال رقم أثنين فلكل قدوته فيه من أقتدي بأهل البناء والاعمار وفيه من أقتدي بأهل الحروب والأخذ بالثأر يا خساره يا ليبيا الاشرار طغوا علي دور للأخيار

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