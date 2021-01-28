المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-سقوط أمطار جيدة هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الشرقي وقد تكون غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة على مناطق (سهل بنغازي- المرج- البيضاء- القبة- شحات- درنة- طبرق- أم الرزم- المخيلي- التميمي) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال تساقط حبات البرد على مرتفعات الجبل الأخضر مع رياح نشطة على المناطق الساحلية.

-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا ما بين (16-22) م، وما بين (10-14* م على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، ومتوقع أن تشهد اعتدال خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق.