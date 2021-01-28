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المركز الوطني للأرصاد الجوية: -سقوط أمطار جيدة هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:
-سقوط أمطار جيدة هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الشرقي وقد تكون غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة على مناطق (سهل بنغازي- المرج- البيضاء- القبة- شحات- درنة- طبرق- أم الرزم- المخيلي- التميمي) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال تساقط حبات البرد على مرتفعات الجبل الأخضر مع رياح نشطة على المناطق الساحلية.
-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا ما بين (16-22) م، وما بين (10-14* م على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، ومتوقع أن تشهد اعتدال خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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