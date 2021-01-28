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دومة: إدراج أعضاء حراك “غضب فزان” في قائمة المطلوبين للنائب العام سابقة قانونية

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دومة: إدراج أعضاء حراك “غضب فزان” في قائمة المطلوبين للنائب العام سابقة قانونية تعسفية بحقهم. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • من مسميها غضب فزان ..!!!
    لا حول ولا قوة الا بالله –
    ما يقولها الا المريض والفتان والجاهل –
    اهل فزان اهل ليبيا وموجودين في كل مناطق ليبيا ومرحب بيهم اهل العفة والرزانة والخير والإسلام والحكمة –
    والي يقول غير هكي الا مريض ومقهور وخاين ومفسد .
    اهلًا بي اهل فزان اهل الحكمة والعفة وين ما يكون وكان .

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