دومة: إدراج أعضاء حراك “غضب فزان” في قائمة المطلوبين للنائب العام سابقة قانونية تعسفية بحقهم. #ليبيا #المرصد
دومة: إدراج أعضاء حراك “غضب فزان” في قائمة المطلوبين للنائب العام سابقة قانونية تعسفية بحقهم. #ليبيا #المرصد
من مسميها غضب فزان ..!!!
لا حول ولا قوة الا بالله –
ما يقولها الا المريض والفتان والجاهل –
اهل فزان اهل ليبيا وموجودين في كل مناطق ليبيا ومرحب بيهم اهل العفة والرزانة والخير والإسلام والحكمة –
والي يقول غير هكي الا مريض ومقهور وخاين ومفسد .
اهلًا بي اهل فزان اهل الحكمة والعفة وين ما يكون وكان .
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