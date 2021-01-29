الروياتي: وليامز منحت الفرصة للأطراف الليبية ليكون الحل ليبيًا – ليبيًا لكنها با

الروياتي: وليامز منحت الفرصة للأطراف الليبية ليكون الحل ليبيًا – ليبيًا لكنها بالمقابل قيّدتهم. #ليبيا #المرصد
الروياتي: وليامز منحت الفرصة للأطراف الليبية ليكون الحل ليبيًا – ليبيًا لكنها بالمقابل قيّدتهم. #ليبيا #المرصد
هذي ستيفاني ورآها كوارث من دول عربية لا حصر لها – وتحركها تقارير مغلوطة من إداريين قي حكومات عربية فاسدة تسعى فقط لتخريب الدولة الليبية وعلاقتها مع الدول الاخرى وتسعى للحصول على الاموال الليبية لتغطية فسادهم في دولهم .
كما يحدث من فساد في تونس ولبنان وسوريا والجزاءر ومصر
لم نسمع بتدخلات من مجلس الامن او مبعوث أممي لوقف إطلاق النار على المتظاهرين قي تونس او وقف إطلاق النار في لبنان او سوريا او المعتقلين في مصر ..!!!
كل هذا فقط محاولة الأطراف الفاسدة لجر ليبيا للفساد كما يحدث في دولهم ولا يعجبهم الاصلاح الذي تقوم به الحكومة الليبية فقط لخلق النزاع والهروب بالاموال الليبية للخارج باعتبارها غنيمة ونشر النزاعات على مناصب واشياء لا تخدم الصالح العام الليبي – وهذا بسبب الاهمال في رصد تحركات وبيانات يقدمونها دون التدقيق او بعد نظر في المقصود من هذه التصريحات الفارغة .
اضحكنى تحليل الخروف الذى يدل على تخلف عقلى واضح ونسى ان كل الدول لديها اجهزة استخبارات ترصد كل شئ وليس تقارير موظف وليبيا كتاب مفتوح للجميع وكل يحرك اتباعه حسب مصالحه فالدول العربية المجاورة لليبيا يهمها استقرار ليبيا مثل مصر وتونس والجزائر بينما الدول البعيدة مثل قطر وتركيا فيهمها نشر الفوضى والارهاب ونهب ثروة الشعب الليبى اما الدول الاستعمارية الكبرى مثل امريكا وبريطانيا وروسيا وايطاليا وفرنسا فكل مايهمها وجود فوضى تمكنها من التواجد فى ليبيا وبيع اسلحتها المهربة باسعار اكبر ومن يدعم هذه الدول خوان ليبيا الاغبياء ليظل الوضع على ماهو عليه وفى صالحهم ولكنهم اغبياء جدا فهذا مستحيل
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