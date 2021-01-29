المركز الوطني للأرصاد الجوية: -تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال نسبيا على أغلب ا

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال نسبيا على أغلب المناطق مع وجود بقايا من السحب الممطرة التي تؤدي إلى سقوط أمطار متفرقة على أقصى الساحل الشرقي، مع رياح نشطة نسبيا على طول الساحل وبعض مناطق الدواخل قد تصل سرعتها إلى (50) كيلومتر/ الساعة.

-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا ما بين (20-26) م، وما بين (11-14) م على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي هذا اليوم وتتزايد درجات الحرارة من يوم الغد على أغلب المناطق.