عاجل > البعثة الأممية : المترشحين من السلطات العسكرية أو القضائية يجب أن يتوا

عاجل > البعثة الأممية : المترشحين من السلطات العسكرية أو القضائية يجب أن يتوافق ترشيحهم مع القوانين الليبية وعليهم الإمتثال التام للوائح المشاركة في الأنشطة أو الترشح السياسي. #ليبيا #المرصد ( بيان )
عاجل > البعثة الأممية : المترشحين من السلطات العسكرية أو القضائية يجب أن يتوافق ترشيحهم مع القوانين الليبية وعليهم الإمتثال التام للوائح المشاركة في الأنشطة أو الترشح السياسي. #ليبيا #المرصد ( بيان )
لابد ان يقدم النمروش وجويلى استقالتهما من مناصب عسكرية لكى يقبل ترشحهم وكذلك القضاة ولو خرجوا فلن يعودوا ثانى !!!
عموما فى المجتمعات النائمة كل شئ مباح لمخالفة القوانين فراينا مثلا فى مصر ترشح مبارك عام 2005 للرئاسة وهو يحمل صفة عسكرية لم نكن نعرف ذلك الا عندما قدم محاميه فريد الديب طلبا للمحكمة يعترض على محاكمته امام محكمة مدنية وقدم قرار يثبت ان قادة حرب اكتوبر يظلوا محتفظين بصفتهم العسكرية مدى الحياة فكيف استخرج بطاقة انتخابية اصلا وترشح مش مهم اما فى المجتمع التركى النائم ايضا فيشترط قانون الترشح للرئاسة مؤهل عالى بينما اردوغان اكل ونوم معاه دبلوم قوم يعمل ايه قدم صورة مزورة بانه حاصل على بكالوريوس اقتصاد من كلية الاقتصاد جامعة مرمرة وبتاريخ تخرج بيهرج قبل انشاء الكلية بعامين بالنسبة للخرفان معحزة اتخرج قبل انشاء الكلية وليس له اى زملاء بها ولا مقيد اصلا فى سجلات الجامعة والانتخابات القادم سيقدم الدليل على انه مزور وهو الترشح بالدبلوم بعد ان الغى شرط الحصول على مؤهل عالى بعد ان جلس على الكرسى !!
بيفكرونى بماحدث بالفعل داخل طرابلس حيث كان يتعذر على المصريين احضار شهادة خبرة فياتوا بشهادات مزورة وجاء احد المدرسين بشهادة خبرة حقيقية فرفضوها لانها تختلف عن الشهادات الاخرى وهى الاغلبية حيث ان ختم النسر ينظر فيه النسر لاتجاه اخر !!!
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