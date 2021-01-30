عاجل > البعثة الأممية : المترشحين من السلطات العسكرية أو القضائية يجب أن يتوا

عاجل > البعثة الأممية : المترشحين من السلطات العسكرية أو القضائية يجب أن يتوافق ترشيحهم مع القوانين الليبية وعليهم الإمتثال التام للوائح المشاركة في الأنشطة أو الترشح السياسي. #ليبيا #المرصد ( بيان )