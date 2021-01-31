البيباص: كمية لقاح كورونا المتعاقد عليها لا تغطي إلا 20‎%‎ فقط من المستهدفين قا

البيباص: كمية لقاح كورونا المتعاقد عليها لا تغطي إلا 20‎%‎ فقط من المستهدفين

قال مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة، إنه من المتوقع وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا في شهر مارس وإنه يحتاج بنية تحتية للحلقة الباردة لأن اللقاح يحتاج 72 درجة تحت الصفر وهذا غير متوفر الآن.

وأوضح البيباص، أنه في كل الأحوال الكمية المتعاقد عليها لا تغطي إلا 20‎%‎ فقط من عدد السكان والمستهدفين بها الأطقم الطبية والفئات الهشة، مطالبا بعدم التعويل على التطعيم خلال النصف الأول من هذه السنة لأن الكمية جداً محدودة وقد لاتغطي كل المستهدفين من الفئات التي ذكرت.