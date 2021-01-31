لافروف: الشركات الروسية مستعدة لاستئناف أعمالها في ليبيا مع عودة الاستقرار

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد الشركات الروسية لاستئناف أنشطتها في ليبيا مع عودة الوضع العسكري والسياسي إلى طبيعته.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف التقى يوم الجمعة نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق خلال زيارة عمل في موسكو.

وأضاف البيان: “وفي اليوم نفسه، عقدت وزارة الخارجية الروسية مشاورات معمقة بين معيتيق والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف”.