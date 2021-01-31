الشركة العامة للكهرباء: عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الجمعة تبلغ ساعتان ونصف، مع مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة.
#الحدث_الليبي
الشركة العامة للكهرباء: عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الجمعة تبلغ ساعتان ونصف، مع مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة.
#الحدث_الليبي
عشر سنوات من الكذب زالسرقة والخداع يا شركة المهازل …. عن اي طرح أحمال تتحدثون وانتم من ساهمت بشكل كبير شأنكم شأن المليشيات في قتل ودمار ممتلكات الليبيين واثرى منتسبوكم على حساب الغلابة المقهورين بسرقة اسلاك ومقتنيات الشركة ويستندون على حجج قيام عصابات مسلحة بذلك وهم يتقاسمون ذلك معهم…..
نحن نريد أن تعوضونا في خسائرنا المادية التي طالت كل شيء من أجهزة كهربائية تقدر بالآلاف الدينارات ناهيك عن المعاناة والبرد والظلام الدامس شتاءا والحرارة والظلام الدامس صيفا والقتل البطئ لأطفالنا ومرضانا وشيوخنا وعجائزنا …
اللعنة عليكم جميعا أيها الفاسدون المجرمون …..
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