أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الأحد

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاحد 31 يناير 2021م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.31 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.32 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.29 دينار

اليورو = 6.40 دينار

الجنية الإسترليني 7.20 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 1.97 دينار

الدينار الأردني 7.45 دينار