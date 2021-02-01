الصفراني: حزب العدالة والبناء جزء من المشهد.. ولن نجلس مع حفتر ولن يكون له أي مق

الصفراني: حزب العدالة والبناء جزء من المشهد.. ولن نجلس مع حفتر ولن يكون له أي مقعد سياسي قادم. #ليبيا #المرصد
الصفراني: حزب العدالة والبناء جزء من المشهد.. ولن نجلس مع حفتر ولن يكون له أي مقعد سياسي قادم. #ليبيا #المرصد
من حقك هذا الكلام . حفتر هو الذي قلم اظفاركم . ولولا اردوغان لشردكم وطردكم وهذا هدف لا بد من تحقيقه وان طال الزمن . انتم تعرفون ان الشعب كرهكم ولا يريدكم . ومع هذا ما زلتم تحلمومن انكم ستحكومون !!!
أنه حزب افكاره تنسجم مع افكار الماسونيه العالميه وبذلك هو حزب اسلامي المظهر والأدعاء شيطاني المضمون والتنفيذ وبالتالي يجب ان يطرد من المشهد في ليبيا كما طرد من المشهد في مصر والسودان وحتي تونس هاهي في طريقها الي طرده لديه مخالفات عديده لصحيح السنه واوصول الشريعه وبالتالي لابد وان يتم القضاء عليه باللغه التي يفهمها وكون عصاباته المسلحه في الغرب الليبي كثيره وقويه كونه استولي علي أموال الدوله عقب أسقاط الناتو للنظام الذي يحكم البلاد ومسؤولية الشباب المسلم الدفاع عن الاسلام من حركتان يهوديتان شقتا صف الملسمين ابتداع اليهودي عبدالله بن سبأ قديما لمذهب الشيعه وحديثا ابتداع اليهودي حسن البنا لتنظيم الأخوان
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