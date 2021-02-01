المركز الوطني للأرصاد الجوية: -تكاثر السحب تدريجيا على مناطق شمال ليبيا مع احتم

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تكاثر السحب تدريجيا على مناطق شمال ليبيا مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة خفيفة إلى متوسطة (أغلبها خفيفة) من مساء اليوم على الشمال الغربي وتكون احتمالية سقوط الأمطار يوم الغد على الشمال الشرقي.

-تكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق شمال ليبيا ما بين (15-20) م، وتسجل على أقصى الساحل الشرقي وجالو والجغبوب ومناطق الجنوب ما بين (20-27) م.