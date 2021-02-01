عاجل > أعضاء بالحوار يوقعون عريضة تطالب الملتقى باستبعاد المترشحين الشاغلين ح

عاجل > أعضاء بالحوار يوقعون عريضة تطالب الملتقى باستبعاد المترشحين الشاغلين حالياً لمناصب عليا وكذلك ممن لا تنطبق عليهم الشروط والتشريعات مثل قانون الجنسية والقوانين العسكرية والقضائية . #ليبيا #المرصد
عاجل > أعضاء بالحوار يوقعون عريضة تطالب الملتقى باستبعاد المترشحين الشاغلين حالياً لمناصب عليا وكذلك ممن لا تنطبق عليهم الشروط والتشريعات مثل قانون الجنسية والقوانين العسكرية والقضائية . #ليبيا #المرصد
ان نجحوا في اسبعاد خرده الرئسي والمجلس الأعمي للدوامه بقيادة الارهابي الاخواني خانب المزري نتمنوا لهذا المسعي النجاح لاستبعاد كل الخردله البشريه واستبدالها ببشر أسوياء متدنين اتقياء للوطن اوفياء
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