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عاجل > أعضاء بالحوار يوقعون عريضة تطالب الملتقى باستبعاد المترشحين الشاغلين ح

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > أعضاء بالحوار يوقعون عريضة تطالب الملتقى باستبعاد المترشحين الشاغلين حالياً لمناصب عليا وكذلك ممن لا تنطبق عليهم الشروط والتشريعات مثل قانون الجنسية والقوانين العسكرية والقضائية . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ان نجحوا في اسبعاد خرده الرئسي والمجلس الأعمي للدوامه بقيادة الارهابي الاخواني خانب المزري نتمنوا لهذا المسعي النجاح لاستبعاد كل الخردله البشريه واستبدالها ببشر أسوياء متدنين اتقياء للوطن اوفياء

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