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أبرز تصريحات المرشح لرئاسة الحكومة التنفيذية الجديدة جمال أبو قرين

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أبرز تصريحات المرشح لرئاسة الحكومة جمال أبو قرين
عاجل | المرشح لرئاسة الحكومة جمال أبو قرين: ترشحت لمنصب رئيس الحكومة لما أملكه من خبرة تراكمية في مجال الانتخابات
بو قرين: يجب أن يكون لوزارة الثقافة دور كبير لتوعية المواطنين بثقافة الصندوق
بو قرين: الماضي المليء بالانتهاكات أحد أسباب عدم الاستقرار ويجب توحيد الإرادة السياسية والشعبية لتحقيق العدالة الانتقالية
بو قرين: تمثيل المرأة والشباب قد يفوق 30 بالمائة وسأعمل على الدفع بدماء جديدة

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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