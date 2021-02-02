أبرز تصريحات المرشح لرئاسة الحكومة التنفيذية الجديدة جمال أبو قرين

عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
الشاطر: مرشحو الرئاسي والحكومة منهم من ساهم في الفساد وقتل الليبيين
تم النشر منذُ 55 ثانية
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
استكمال أعمال الرصف النهائي لطريق بزيمة الجديدة بالكفرة
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
المرشح لرئاسة الحكومة أسامة الصيد: سنسعى للقضاء على المركزية
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
«معيتيق» أمام ملتقى الحوار بجنيف: «منح المرأة حقائب وزارية ضرورة مهمة»
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك