خبير دستوري: إجابات المشري خلال اجتماع جنيف تدل على تبنيه فكرة رفض الانتخابات. #ليبيا #المرصد
خبير دستوري: إجابات المشري خلال اجتماع جنيف تدل على تبنيه فكرة رفض الانتخابات. #ليبيا #المرصد
التدخلات المصرية ـ فالشئون الليبية ــ لم تأتي للأصلاح على الأطلاق فقط التكابر عللى الأعتراف ـ بحكومة الوفاق الوطني وتفعيل الشريعة التي تخص الشئون الليبية ـ جعلهم يتحالفون مع دول عرببة غارقة فالفوضى ـ لتشكيل سلطات حبر على ورق تخدم الأحزاب ـ ولاتخدم مصالح الدولة الليبية بخصوص الأعمال التي قدمتها الحكومة الليبية ومعظمها لم تنفذ على الأرض بسبب التدخلات العربية أو الاجنبية ـ
ملفات لها الاسبيقية وتحافظ على الوقت والجهود ـ لا أرى داعي لفتح ملفات تعاونية مع دول أجنبية ـ وتوجد مدن ليبية تحتاج لهيكلة وصيانة وأليات وأنشائات وتوفير خدمات تنفيذية تعمل على قدم وساق وتثبت مصداقياها فالعكل التنفيذي ربما توقف التدخلات والأعانات القادمة من الأجانب أو الدول الأخرى – وتقديم العمل الأصلاحي الليبي قبل التعامل مع أطراف أخرى لاتنظر إلا لتعطيل الوقت والجهود .
التدخلات المصرية ـ فالشئون الليبية ــ لم تأتي للأصلاح على الأطلاق فقط التكابر عللى الأعتراف ـ بحكومة الوفاق الوطني وتفعيل الشريعة التي تخص الشئون الليبية ـ جعلهم يتحالفون مع دول عرببة غارقة فالفوضى ـ لتشكيل سلطات حبر على ورق تخدم الأحزاب ـ ولاتخدم مصالح الدولة الليبية بخصوص الأعمال التي قدمتها الحكومة الليبية ومعظمها لم تنفذ على الأرض بسبب التدخلات العربية أو الاجنبية والنوم على الملفات الأساسية ـ بشئون جرائم حرب ـ تخريب ـ تدخلات فالأمن الوطني ـ التزوير ـ جنسيات غير ليبية تعمل في جهات ححكومية ليبية حساسة ز. وغيره …
توجد ملفات لها الاسبيقية وتحافظ على الوقت والجهود ـ لا أرى داعي لفتح ملفات تعاونية مع دول أجنبية ـ وتوجد مدن ليبية تحتاج لهيكلة وصيانة وأليات وأنشائات وتوفير خدمات تنفيذية تعمل على قدم وساق وتثبت مصداقياها فالعمل التنفيذي يوفر الوقت والجهد ـ ربما بذلك توقف أو تحد التدخلات والأعانات القادمة من الأجانب أو الدول الأخرى – وتقديم العمل الأصلاحي الليبي – قبل التعامل مع أطراف أخرى لاتنظر إلا لمصالحهم ـوتعطيل الوقت والجهود .
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