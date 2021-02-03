“خارجية الوفاق” تعتمد 171 موظفا للعمل بالخارج أصدر وزير خارجية الوفاق محمد سيال

“خارجية الوفاق” تعتمد 171 موظفا للعمل بالخارج

أصدر وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، القرار رقم 640/2020، والخاص بشأن اعتماد 171 موظف للعمل بالخارج مابين صفة وزير مفوض (سفير / قنصل فوق العادة) إلى صفة سكرتير وملحق إداري في مكاتب الحقائب.