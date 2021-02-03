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“خارجية الوفاق” تعتمد 171 موظفا للعمل بالخارج أصدر وزير خارجية الوفاق محمد سيال

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

“خارجية الوفاق” تعتمد 171 موظفا للعمل بالخارج

أصدر وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، القرار رقم 640/2020، والخاص بشأن اعتماد 171 موظف للعمل بالخارج مابين صفة وزير مفوض (سفير / قنصل فوق العادة) إلى صفة سكرتير وملحق إداري في مكاتب الحقائب.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • هذا قرار متسرع – وضروري التعامل مع الامن الخارجي الليبي وأخذ بيانات العهدة من الموظفين – وارسال محاميين لتوضيح الاجراءات للمهاحرين الليبيين وشءون الجوازات الليبية التي لم تستخرج لليبيين المهاجرين فالخارج – وكذلك شءون الحج والعمرة .

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