“خارجية الوفاق” تعتمد 171 موظفا للعمل بالخارج أصدر وزير خارجية الوفاق محمد سيال

“خارجية الوفاق” تعتمد 171 موظفا للعمل بالخارج
أصدر وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، القرار رقم 640/2020، والخاص بشأن اعتماد 171 موظف للعمل بالخارج مابين صفة وزير مفوض (سفير / قنصل فوق العادة) إلى صفة سكرتير وملحق إداري في مكاتب الحقائب.
“خارجية الوفاق” تعتمد 171 موظفا للعمل بالخارج
أصدر وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، القرار رقم 640/2020، والخاص بشأن اعتماد 171 موظف للعمل بالخارج مابين صفة وزير مفوض (سفير / قنصل فوق العادة) إلى صفة سكرتير وملحق إداري في مكاتب الحقائب.
هذا قرار متسرع – وضروري التعامل مع الامن الخارجي الليبي وأخذ بيانات العهدة من الموظفين – وارسال محاميين لتوضيح الاجراءات للمهاحرين الليبيين وشءون الجوازات الليبية التي لم تستخرج لليبيين المهاجرين فالخارج – وكذلك شءون الحج والعمرة .
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