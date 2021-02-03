عضو مجلس النواب الموازي عبدالسلام نصية: حقيقة وواقع عندما تكون مرشح وتقدم برنامج جيد عليك أن تعرف جيدا كيف تفرق بين أن تخاطب 75 لديهم حق التصويت، و6 مليون يتفرجون خلف الشاشات وليس لديهم حق التصويت، الا اذا كنت تمهد إلى مرحلة أخرى.

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