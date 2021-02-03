عاجل > الحداد : لا نسمح لأي عسكري بالخوض في الشأن السياسي ونقف على الحياد من أي تجاذبات سياسية بين الأطراف المختلفة. #ليبيا #المرصد

( بيان عبر إدارة الشؤون المعنوية )