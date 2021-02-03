عاجل > الحداد : لا نسمح لأي عسكري بالخوض في الشأن السياسي ونقف على الحياد من أي تجاذبات سياسية بين الأطراف المختلفة. #ليبيا #المرصد
( بيان عبر إدارة الشؤون المعنوية )
عاجل > الحداد : لا نسمح لأي عسكري بالخوض في الشأن السياسي ونقف على الحياد من أي تجاذبات سياسية بين الأطراف المختلفة. #ليبيا #المرصد
( بيان عبر إدارة الشؤون المعنوية )
ضرط يا حداد العازه فهل لديك سلطه ياكذاب علي قادة المليشيات الارهابيه في الغرب الليبي الذين كل يوم طالعنا علينا واحد يهدد ويتوعد كيف يسمح هذا الحداد لنفسه ان يلبس رتبه جندي أول وغرب ليبيا يرزح تحت نير الاحتلال التركي وترا قولوا له وهو لابس رسمي ترا يمشي ويدخل قاعدة معيتيقه بعيد السو غير مسموح لاي فرد من شعب طرابلس المحتله دخول القواعد التي نصبها المحتل التركي علي الاراضي المحتله في الجزء الغربي من البلاد الليبيه
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