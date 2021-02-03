مفتاح: الوفاق اليوم في حرج شديد بعد إبطال القضاء الليبي لمذكرتي التفاهم بين أردو

مفتاح: الوفاق اليوم في حرج شديد بعد إبطال القضاء الليبي لمذكرتي التفاهم بين أردوغان والسراج. #ليبيا #المرصد
مفتاح: الوفاق اليوم في حرج شديد بعد إبطال القضاء الليبي لمذكرتي التفاهم بين أردوغان والسراج. #ليبيا #المرصد
مَا بُني عَلَيَّ بَاطِلٌ فَهُوَ بَاطِلٌ أولا استلام عصابات الجريمه المنظمه بقيادة السراج لزمام الامور في طرابلس كان أستلام باطل كونه كان برغبه وبتكليف من دوائر استعماريه مسيطره بشكل كامل علي قرارات الامم المتحده كانت مهمة ليون في ليبيا شاقه كونها كانت تنحصر في البحث عن عملاء لتعيينهم في مناصب سياسيه في ليبيا ليكونوا وكلاء وحراس علي مصلحة الغرب الاستعماري في ليبيا فوقع اختيار ليون علي كم عميل مارسوا مهامهم الموكله اليهم من ليون علي اكمل وجه ولكنهم ورطوا ليبيا في معاهدات باطله لان من وقع عليها من الليبيين لم يستلم وظيفه بطريقه شرعيه بل يعتبر مغتصب لمنصب رئيس وزراء في حكومه لم تحصل علي الاعتماد من البرلمان الشرعي
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