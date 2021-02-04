تجمع قادة ثوار ليبيا، يصدر بيان بشأن ما يجري في المسار السياسي، ويعلن حالة الاست

تجمع قادة ثوار ليبيا، يصدر بيان بشأن ما يجري في المسار السياسي، ويعلن حالة الاستنفار، ويتهم جماعة الإخوان بإغراق البلاد في الأزمات.
تجمع قادة ثوار ليبيا، يصدر بيان بشأن ما يجري في المسار السياسي، ويعلن حالة الاستنفار، ويتهم جماعة الإخوان بإغراق البلاد في الأزمات.
من هم حكام فبراير الجدد … ؟؟.
الذين يحكمون في ليبيا فبراير ليس حكومة الوفاق أو المؤقتة من يحكم ليبيا من خلف الستار هم عناصر المخابرات السعودية بالتنسيق مع المخابرات العسكرية الاسرائيلية والامريكية والناتو بداية من عام 2006م بدعم الساعدي القذافي حتى 2021م بدعم السعودية والغرب يهود السلفية السعودية وأخواتها وهم :
1- السلفية السعودية واخواتها التي أنبثقت منها فروع الشجرة الشيطانية وهم :
1-1 – القاعدة .
1-2 – المقاتلة .
1-3 – السلفية الجهادية .
1-4 – الجهادية التكفيرية .
1-5 – تنظيم داعش .
كل هؤلاء خروج من رحم السلفية السعودية بتمويل مخابراتي يهودي – عربي – نصراني – شيطاني ويتقاضون رواتب مالية شهرية او نصف سنوية او سنوية حسب الجاسوس ومكانه من هذه الاجهزة بالدولار واليورو وهؤلاء موجودين تحت غطاء السلفية لان منهجهم واحد ودينهم واحد وشعارهم واحد وعملهم واحد وهدفهم واحد ومشغلهم واحد متفقين على تشوية صورة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وآل بيته وأولياء الله عبر اباطيل وخزعبلات وفتاوي يهودية – صهيونية فالحقيقة هم أتباع المسيخ الدجال وجنده وحراسه ويعملون مع أعوانه اليهود والنصارى بكافة الاشكال والتنظيمات الشيطانية التابعة له بالتسيق مع المخابرات السعودية اليهودية النصرانية الشيطانية التابعة للمخابرات العسكرية الاسرائيلية والامريكية والاوروبية ويعملون تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين مستر هنفر وزير المستعمرات البريطانية واليهودي محمد بن عبدالوهاب مؤسس السلفية اليهودية في مملكة يهود برقريضة آل سعود اليوم … ويعملون على تمكين أبناء عمومتهم من العودة الى الحجاز بعد أن طردهم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم بعد أن سيطروا اليهود على مساجد جميع الدول العربية والاسلامية بمافيهم ليبيا … وجعلوها للنوم واللواط … وغرف عمليات … ودكاكين للأرتزاق وتوزيع الدولار السعودي بينهم وغرف تجسس على أصحاب الدين الحقيقي لتخلص منهم ومحاربتهم … وفقاً للخطة الصهيونية عبر الاكاذيب اليهودية … ومن مهام هذه العصابات اليهودية هي تلبيس الحق بالباطل … وهي يتميز بها اليهودي فقط … فهؤلاء عبارة عن تنظيم منظم ينسق مع بعضه يعرف بعضه ويدعم في بعضه ويتزوج من بعضه واذا تزوج من غيره مجرد اعجاب لاشباع رغبته منها وثم تطليقها هؤلاء موجدين في :
1- القضاء والنيابات والمحاكم .
2- الوزارات الدولة كلها بدون استثناء .
3- وزارة الأوقاف والمساجد ودار الافتاء تحت قيادتهم .
4- الشركات الصارفة وتحويل الاموال والعملة .
5- المولات التجارية الكبيرة والاراضي التجارية والزراعية .
6- محلات الجملة لبيع المواد الغذائية والسلع التمونية تحتهم.
7- محلات الذهب والفضة والدولار والمصار ف التجارية.
8- محلات بيع اللحوم والمواشي والخضروات والغذائية .
9- سيطروا على صناديق الزكاة والصدقات والتبرعات.
10- الجمعيات الخيرية والاعانات الخارجية وائمة مساجد.
11- بالجيش والشرطة ولديهم كتائب وسيارات شرطة وجيش .
12- بالسفارات والقنصليات وشركات صندوق الانماء الخارجية.
13- شركات الاستثمار الليبية الخارجية ومؤسسة النفط والغاز.
14- بالحقول النفطية والمصافي والنقل البحري وملحقين الصحة .
15- العلاج بالأعشاب وبالقرآن والحجامة بعد محاربوا الصوفية وطلعوهم سحارين أصبحوا هم مشيائخ يعلاجون بالرقية والاعشاب والقرآن ويتقاضون مبالغ خالية بحجة ثمن الدواء وهو دفنقي ونهب فلوس والليبيين كيف الحمير لا عقل ولا علم .
عندما يجتمعون مع بعضهم في خلوات الخاصة يتعاطون الحشيش والمخدرات بكافة انواعها – التدخين – شرب الخمور – الزناة – اللواط – ومشقشقات والموائد بعد الساعة 12 ليلا كل شيء عندهم مباح وفي النهار يصلون بالناس ويهاجمون الصوفية والمناسبات الدينية والناس كالحمير تهز في روؤسها الفارغة وينظم اليها السلفية الأتي :
1- أصحاب السوابق الجنائية .
2- متعاطي الخمور والمخدرات .
3- عاق الوالدين وسارق وحرامي.
4- تاجر مخدرات وحشيش .
5- الفاشلين في الدراسة يعني راسب في القراءة ولايعرف الكتابة.
ويقولون لك فلان تاب ورجع إلى الله حتى أصبحوا أصحاب كتائب وقادة كتائب علنية وسرية وأموال وقال بن تيمية وقال بن عثيمين وقال ربيع المدخلي ونهق كل حمار في السعودية يقولون لك قال الحمار كذا وكذا وهم عبارة عن كمشة يهود دينهم المال واسرائيل وتابعين لحمير السعودية … والليبيين كيف الحمير اللي يركب عليهم ..؟
– لماذا لاتقوم الامم المتحدة ومجلس الامن بوضع السلفية السعودية على قوائم الارهاب الدولي ..؟
– لماذا لاتقوم الولايات المتحدة الامريكية بوضع السلفية السعودية على قائمة الارهاب الدولي رغم تمويلها للجماعات الارهابية بكافة دول العالم عبر المساجد..؟
– لماذا لاتقوم دول العالم بوضع السلفية السعودية واخواتها على قوائم الارهاب بسبب تشريعاتهم الدينية التي تمارسها داعش والقاعدة والمقاتلة وباقي التنظيمات الارهابية التابعة لسعودية وتمول من السعودية .
– لماذا لاتقوم الولايات المتحدة الامريكية لاتضع كتيبة طارق بن زياد السلفية على قوائم الارهاب الدولي .؟.
– لماذا لاتقوم الولايات المتحدة الامريكية لاتضع كتيبة الردع السلفية على قوائم الارهاب الدولي .؟.
– لماذا لاتضع الولايات المتحدة الامريكية المملكة العربية السعودية ومؤسسات الدينية على قوائم الارهاب الدولي رغم الجرائم التي أرتكبتها ضد الانسانية من البرجي التجارة الى داعش الى تقطيع جثة خاشقجي ..؟.
– لماذا لاتقوم الولايات المتحدة الامريكية لاتضع المملكة السعودية جماعاتها السلفية على قوائم الارهاب الدولي رغم مجازرهم في ليبيا واليمن وسوريا والعراق .؟.
أين هو القانون الدولي ومؤسسات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان الدولي ..؟؟… أم كلها عبارة عن أجهزة مخابرات يهودية – صهيونية – ماسونية تقوم بتنفيذ الخطط الشيطانية مثلها مثل السلفية الوهابية السعودية … والله وبالله وعزة الله ستكون المفاجأة في قلب مملكة يهود السلفية السعودية بعون الله وتوا نشوفوا المخابرات السعودية شن بدير … الربيع الامريكي بدء … والعالم أنتهى … واللي عنده حاجة يقدم … ووراني شن بدير من الشرق إلى الغرب ياحفاد إبليس وذريته … أستعدوا لأخطر موجة كورونا جديدة في العالم وأسرع وأقوى من جميع أنواع الكورونا السابقة … على البشرية الاستعداد للموت الذي تفرون منه بإذن العزيز القهار … أنتهى زمن لعب الفروخ .
يصدق من يصدق … وجعله لا صدق
والزنا كيف الرآي فيه ياسلومة اللي غاطس فيه إلى اوذانك من غير الويسكي وقتل الناس وحبسهم … هذا حرام أم حلال ياسلومة … يا عليك دين وخلاص اللي يجي يشخ فيه وينك واحد زاني او اللواط يطلع مفتي … وينك واحد زاني وسكار يجي يفتي .
اللي تحكي عليهم يا تافه يا جاهل هما الخوانجية الخوارج المدعومين من النجسة قطر والعاهرة تركيا والساقطة بريطانيا يا وبش… والسلفية ماليهاش علاقة بالسياسة وقذارتها وعفنها… وكل المصايب والبلاوي والكوارث اللي حلت علينا سببها ما يسمى “الإسلام السياسي” والأنجاس المتأسلمين… فهمت يا وغد ولا نزيد نعطيك على راسك المربع 🤬😡😠
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