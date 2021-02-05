عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي ربيعة ابوراص:

-مرت العاصفة بسلام لم يخسر أحد، الكل جسد النصر للمدنية بطريقته، وشارك بأسلوبه المختلف وحقق ذاته وذات من يشببه في التفكير والتوجه، لذلك ليس علينا إلا أن نقول كل التوفيق لمن حالفه الحظ، ليبيا تحتاج للجميع يد واحدة نعمل معاً وفق قوانين وتشريعات تحقق العدالة والتنمية والمساواة وتقضي على المركزية والبيروقراطية والعنف المسلح المنتشر وتنهي شبح المرتزقة وتعاقب كل من أجرم في حق الليبيين وكل من أقفل الحقول والموانئ ومصدر المياه وحرم الليبيين من الخدمات العادلة.

-اليوم لم نحقق النجاح الباهر لكن وضعنا الخطوات الأولى للعمل الديمقراطي الشفاف بمشاركة الجميع ومن مختلف الأطياف وأدخلنا على قلوب الليبيين نقطة تحول جديدة أسمها التداول السلمي على السلطة أسمها خلوة الاقتراع لينعم الجميع بالهدوء والاستقرار.

#الحدث_الليبي