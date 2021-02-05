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عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي ربيعة ابوراص: -مرت العاصفة بسلام لم يخسر أحد،

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي ربيعة ابوراص:
-مرت العاصفة بسلام لم يخسر أحد، الكل جسد النصر للمدنية بطريقته، وشارك بأسلوبه المختلف وحقق ذاته وذات من يشببه في التفكير والتوجه، لذلك ليس علينا إلا أن نقول كل التوفيق لمن حالفه الحظ، ليبيا تحتاج للجميع يد واحدة نعمل معاً وفق قوانين وتشريعات تحقق العدالة والتنمية والمساواة وتقضي على المركزية والبيروقراطية والعنف المسلح المنتشر وتنهي شبح المرتزقة وتعاقب كل من أجرم في حق الليبيين وكل من أقفل الحقول والموانئ ومصدر المياه وحرم الليبيين من الخدمات العادلة.
-اليوم لم نحقق النجاح الباهر لكن وضعنا الخطوات الأولى للعمل الديمقراطي الشفاف بمشاركة الجميع ومن مختلف الأطياف وأدخلنا على قلوب الليبيين نقطة تحول جديدة أسمها التداول السلمي على السلطة أسمها خلوة الاقتراع لينعم الجميع بالهدوء والاستقرار.

#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • متخلفة عقليا فكل مكان فرضت فيه اللمم المتحدة حلا ثبت فشله كما فى اليمن حكومة شرعية لاتسبطر على الارض وفى سوريا احتلال وفوضى وكذلك فى العراق وفى ليبيا يتم استبدال طرطور بطرطور اخر لا يملك اى سلطة على الارض فسبزل الجيش الوطنى كما هو وكذلك المليشيات الارهابية فى الغرب ولا يستطيع احد فرض عقوبات من مجلس الامن لوجود حق فيتو فرنسى روسى لن يمرر اى منها انسى يارس الخنزير ما حدث من ثخيرات جديد

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    • نفس غاوة الاخوان فى كل مكان لا ينشطون الا فى الظلام والمال الفاسد اما اذا اجريت انتخابات شعبية فهم اول الخاسرين فى كل مكان وهم سيعملوا على تاخير انتخابات اخر العام مما سيؤدى الى حرب جديدة

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