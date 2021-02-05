عاجل

عاجل > ويليامز : على رئيس الحكومة الجديدة تشكيل حكومته بحلول 26 فبراير الجاري

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > ويليامز : على رئيس الحكومة الجديدة تشكيل حكومته بحلول 26 فبراير الجاري وان يقدمها لمجلس النواب بحلول 6 مارس لنيل الثقة . #ليبيا

ويليامز > سنعقد إجتماع ” زووم ” بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي وأعضاء القائمة الفائزة عبر تصويت الملتقى. #المرصد

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD. الرصد عاجل ويليامز على رئيس الحكومة الجديدة تشكيل حكومته بحلول 26 فبراير الجاري وان يقدمها لمجلس النواب بحلول 6 مارس لنيل الثقة‎'‎‎May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD. الവصد عاجل ويليامز P سنعقد إجتماع زووم بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي وأعضاء القائمة الفائزة عبر تصويت الملتقى‎'‎‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك