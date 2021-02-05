عاجل > ويليامز : على رئيس الحكومة الجديدة تشكيل حكومته بحلول 26 فبراير الجاري وان يقدمها لمجلس النواب بحلول 6 مارس لنيل الثقة . #ليبيا
ويليامز > سنعقد إجتماع ” زووم ” بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي وأعضاء القائمة الفائزة عبر تصويت الملتقى. #المرصد
عاجل > ويليامز : على رئيس الحكومة الجديدة تشكيل حكومته بحلول 26 فبراير الجاري وان يقدمها لمجلس النواب بحلول 6 مارس لنيل الثقة . #ليبيا
ويليامز > سنعقد إجتماع ” زووم ” بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي وأعضاء القائمة الفائزة عبر تصويت الملتقى. #المرصد
أضف تعليقـك