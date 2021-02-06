أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي وعبدالحميد دبيبه، ويهنئهما بالفوز ب

أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي وعبدالحميد دبيبه، ويهنئهما بالفوز برئاستي المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية.
#الحدث_الليبي
أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي وعبدالحميد دبيبه، ويهنئهما بالفوز برئاستي المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية.
#الحدث_الليبي
من حق هذا التركي الاتصال بالوزراء هو احد المساهمين في أختيارهم وبالمناسبه يطمئن منهم علي أحوال محمياته في الغرب الليبي ولا مانع من تعليمات جديده بالخصوص فعدم التطرق لانسحاب تركيا من مستعمراته في الغرب الليبي هذا الأمر مسكوت عليه ولا احد تطرق اليه بس مازالت ناقصه يا اردوغان اكملها باستدعاءهم الي تركيا للتشاوش في الخطط المستقبليه راهم ولاء للأخوان ولك نعم ولكن سياسه لا نرشدهم أنت
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